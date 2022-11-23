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全台881萬戶注意 財政部提醒地價稅繳納30日截止

2022/11/23 18:16
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（中央社記者張璦台北23日電）今年地價稅開徵戶數超過881萬戶，財政部今天提醒，繳納期間將在一週後、即30日截止，提醒納稅義務人儘早利用多元管道繳納。

據統計，今年地價稅開徵戶數逾881萬戶、年增1.69%，稅額新台幣937億元、年成長3.99%，終結連5年下降趨勢，主要與今年適逢「公告地價」調漲有關。

財政部賦稅署官員今天在例行記者會表示，地價稅已於11月1日開徵，繳納期間將於11月30日截止，提醒納稅義務人儘早繳納，如果繳款書遺失或尚未收到，可向土地坐落的地方稅稽徵機關申請補發。

賦稅署官員指出，依稅捐稽徵法規定，逾期繳納稅捐應加徵滯納金者，每逾3天按滯納數額加徵1%滯納金、最高加徵10%，逾30天仍未繳納者，將移送強制執行。

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財政部表示，納稅義務人可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收），以現金或票據繳納；也可透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期儲蓄存款帳戶及電子支付帳戶等進行繳稅；稅額3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、OK等便利商店繳納。

同時，民眾還可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code，連結至網路繳稅服務網站，或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者的APP進行繳稅；納稅義務人已綁定以銀行或郵局存款帳戶轉帳繳稅，要注意存款餘額是否足夠撥付應納地價稅款，如果不足，要儘速補足。（編輯：潘羿菁）1111123

#財政部
#賦稅署
#萊爾富
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