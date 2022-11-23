M31今年營收成長上看25% 明年展望審慎樂觀

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（中央社記者張建中新竹23日電）矽智財（IP）廠M31總經理張原熏今天表示，今年營收成長20%至25%的目標應可順利達成，明年營運展望審慎樂觀，期待各區域營運能均衡成長。

M31下午參加櫃買中心舉辦的櫃買市場線上業績發表會，張原熏指出，M31今年在主打的北美及中國市場都有不錯成果，布局5年的先進製程也在今年逐步開花結果，已邁入3奈米製程世代。

張原熏說，M31營運可望持續逐步成長，原訂今年營收成長20%至25%目標應可順利達成。至於明年營收成長能否維持與今年相當的動能，因明年半導體市況充滿很多不確定因素，將於未來再對外說明。

他表示，業界多預期2023年市況相對今年不樂觀，不過，當產業景氣下行，企業開發新產品，將帶動更多IP需求，明年營運展望審慎樂觀；看好車用電子、物聯網、人工智慧與高效能運算等應用需求。

張原熏指出，北美與中國都是M31重點市場，期待明年韓國、日本及歐洲市場也能有不錯表現，各區域可望均衡成長。

有關美國對中國的禁令，張原熏說，M31會遵守相關規範，當前的禁令對於M31並無影響，反而有助新增中國客戶。

至於與英特爾（Intel）晶圓代工服務事業群（IFS）的合作，張原熏表示，因美中貿易戰影響，使得英特爾更重視晶圓代工業務，對M31將是好機會，樂觀看待未來營收的貢獻。（編輯：楊凱翔）1111123