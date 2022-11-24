中鴻12月內銷盤價平盤 助下游年末庫存去化

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（中央社記者賴言曦台北24日電）中鴻今天決議，12月內銷熱軋、冷軋、鍍鋅等產品皆為平盤；明年1月外銷的各產品也維持平盤，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻透過新聞稿說明，當前鋼市供需持續改善，且鐵礦砂價格反彈，鋼廠成本壓力仍處高位，在多國減產效應下，鋼價勢必有所支撐，考量協助下游年末庫存去化，本次盤價保持平穩，並搭配多元措施，維持市場穩定。

針對總體經濟，中鴻指出，主要國家的製造業採購經理人指數（PMI）持續下降，終端需求短期恐難明顯復甦，但美國10月消費者物價指數（CPI）降至7.7%，預期美國聯邦準備理事會（Fed）後續升息步伐有望放緩。

另外，美元指數自高點回落，助益大宗商品價格回升，加上中國大陸防疫政策逐步放寬，有助其內需回溫，預計全球經濟動能將保持溫和走勢。

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供給方面，中鴻指出，近來全球鋼材供給持續收縮，歐洲鋼廠因能源價格飆漲而減產約20%，越南和發鋼廠（Hoa Phat）關停4座高爐，台塑河靜鋼廠（FHS）也計劃實施第1階段減產15%。

中鴻表示，11月15日中國大陸10月粗鋼日均產量257.29萬噸，創今年新低，加上中國政府放鬆房產資金調控，多地基建項目持續開工，預計未來鋼市供需漸趨平衡，有利鋼市回溫。（編輯：張均懋）1111124