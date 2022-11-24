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中租-KY前10月稅後賺232.9億元 超越去年全年

2022/11/24 18:50
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（中央社記者潘智義台北24日電）中租-KY今天公告1至10月累計合併稅後純益為新台幣232.9億元，年增29%，且已超越去年全年獲利，累計每股稅後純益（EPS）為14.69元。

中租10月單月自結合併稅後純益21.97億元，較去年同期成長8%，EPS為1.39元。

若與9月相較，10月合併獲利成長3%，主因合併營收月增、費用成本率略降，且業外認列匯兌評價利益。

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以營運地區別來看，中租台灣、中國及東協地區，1至10月累計獲利分別較去年成長27%、4%及22%。

中租今天發布重訊，子公司中租迪和的兄弟公司Chailease International Financial Services （Singapore） Pte. Ltd與統籌主辦行兆豐國際商業銀行所代表銀行團簽署聯合授信美金中期貸款，期限3年，金額為2.84億美元，中租迪和（股）公司為連帶保證人。（編輯：楊蘭軒）1111124

#中租
#東協
#兆豐國際商業銀行
中租
中租-KY前7月獲利年增35% 每股賺10.52元
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