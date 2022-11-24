藍天：庫存水位約40天相對健康 看好第4季業績

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（中央社記者吳家豪台北24日電）藍天電腦今天召開法人說明會表示，筆電產業大廠都有庫存去化問題，藍天庫存水位約40天、相對健康，仍看好第4季業績表現；中國通路事業以維穩為主，待疫情解封後緩步前進。

藍天今年前3季合併營收約新台幣169.73億元，年減12%；毛利率22%，年增1個百分點；營業利益率9%，與去年持平；因業外支出達5.28億元，稅後淨利約6.82億元、年減43%；每股盈餘1.17元。

觀察各事業群表現，藍天今年前3季筆電事業群營收占比85%，IT商場百腦匯營收占比13%，自有品牌「樂之」事業群營收占比2%。

藍天表示，筆電事業聚焦白牌市場，在台北研發及接單，由昆山廠製造出貨，產品高度客製化，2014年開始採取藍海策略，當年度藍海機種占比約20%，到今年前3季比重已提升到約80%。

受總體經濟影響，藍天今年前3季筆電銷量為124.2萬台、年減17%，但亞太區取得標案銷貨量仍年增40%。今年前3季筆電事業營業利益率達6.5%，貢獻每股盈餘1.6元。

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藍天指出，筆電產業大廠目前都有庫存去化問題，藍天庫存水位相對健康，落在40天左右。通路事業的百腦匯和群百廣場今年營運偏弱，但仍有獲利，疫情期間百腦匯商場出租率達95%，群百廣場對營業利益也有正面貢獻。

藍天表示，中國通路事業以維穩為主，待疫情解封後緩步前進。集團雖有資產活化計畫，但今年只處分泉州1個項目，仍持續洽談活化其他項目。（編輯：楊蘭軒）1111124