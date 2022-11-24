聖安生醫明日登錄興櫃掛牌 參考價43元

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）台灣首家以結合奈米多特異性抗體及核酸新藥布局的研發公司聖安生醫，將於11月25日登錄興櫃掛牌，今天舉行興櫃前法人說明會，興櫃參考價格為43元。

聖安生醫目前實收資本額新台幣4.98億元，董事長黃秋錦，總經理江宏哲，安基生醫持股11.40%、長佳智能持有11.20%、順天醫藥5.73%。

聖安生醫專注於技術前沿的抗體與核酸新藥開發，針對癌症所開發SOA101（三特異性T細胞銜接抗體）及SOB101癌症新藥 （外泌體搭載核酸與化療藥物的核酸新藥） ，雙雙獲得2022年國家新創獎，其中SOB101外泌體搭載核酸與化療藥物，為台灣第一個外泌體搭載核酸與化療雙藥物的開發中新藥。

聖安生醫擁有兩項三特異性抗體開發技術平台與一項外泌體搭載核酸藥物技術平台，目前已經有5個開發中藥物，並且已進入CDMO製程開發，預計未來陸續進入臨床試驗階段。

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聖安生醫總經理江宏哲表示，由於抗體技術的不斷精進，其中多特異性抗體已經逐漸成為抗體新藥開發的亮點，但至今全球尚無成功上市三特異性抗體藥物，聖安開發的外泌體搭載核酸與化療藥物SOB101，是台灣第一個將外泌體應用在癌症治療的藥物。

江宏哲指出，目前已有外泌體製造應用、純化、和保存等三項專利，雖然目前還在臨床試驗前階段，但因其臨床前動物實驗數據極具成效，已獲國際大藥廠青睞及肯定，並爭取合作開發。（編輯：潘羿菁）1111124