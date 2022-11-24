壽險業海外投資衝破21兆元 創歷史新高

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（中央社記者謝方娪台北24日電）今年美國持續升息，壽險業積極增持海外債，截至今年10月底，加計國際板債及外幣保單在內，壽險業海外投資一舉衝至新台幣21兆7896億元、占可運用資金比重破7成，雙創歷史新高。

金管會今天揭露金融業最新投資概況，整體壽險業海外投資規模自今年3月起逐月走高，一路衝破20兆元、21兆元大關，截至今年10月底止，壽險業海外投資規模達21兆7896億元，創下史上新高，占資金比重達71.59%，同樣創下新高紀錄。

國內投資方面，10月台股跌幅達3.53%，壽險業持有台股市值自9月底1兆5953億元再下滑至1兆4884億元，續探至少今年以來新低，且壽險業單月持股市值減幅高於大盤跌幅，市場概估壽險業單月應減碼台股逾500億元。

今年進入升息循環，壽險業為拉高新錢投資收益率，加碼投資債券趨勢明顯，加上有6家壽險公司進行資產重分類，將擺在OCI（其他綜合損益）的債券改列AC（攤銷後成本），截至10月底，壽險業持有債券部位帳列價值合計已高達21兆2178億元。

另觀察壽險業持有國內現金部位自9月底3050億元拉高至3234億元，持有國外現金則自9月底6181億元下滑至6032億元。

國銀10月底持有台股部位按成本列帳金額為4655億元，月減157億元，持有債券部位按成本列帳金額達7兆7992億元，月增1229億元，增債減股態勢不變。

至於券商自營部門10月底持有外國債券達1367.07億元，外國股票19.84億元，國內股票599.2億元。（編輯：潘羿菁）1111124