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台股週線連4紅 法人：留意美國升息動向

2022/11/25 17:28
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（中央社記者張建中台北25日電）九合一選舉投票倒數計時，台股今天平盤附近震盪，終場小跌5.49點，收在14778.51點，成交值2308.77億元；台股本週仍上漲273.52點，週線連四紅。法人表示，聯準會主席鮑爾預計下週公開談話，美國升息動向值得留意。

新光投信董事長劉坤錫表示，美國聯邦準備理事會（Fed）最新公布的會議紀要未如市場想像鷹派，市場預期美國升息幅度可望放緩，國內外市場氣氛隨之轉趨正向。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，美國升息幅度傾向趨緩，有利多頭氣氛凝聚。當市場氣氛趨於樂觀，盤勢觀察是先看支撐，不看壓力，在未出現大量跌破均線之前，可望維持正向看法。

簡伯儀表示，近期新台幣重啟升值走勢，若新台幣升值趨勢延續，將有利台股表現。此外，外資12月能否持續買超也值得觀察。

他說，美國及國際股市如果沒有比較不好的變化，有利台股維持偏多格局。劉坤錫表示，聯準會主席鮑爾預計下週公開談話，相關內容仍須留意。

簡伯儀指出，從FOMC會議紀錄觀察，美國可能傾向升息幅度放緩，不過，升息終點幅度是否有調高空間，值得密切觀察。（編輯：翟思嘉）1111125

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