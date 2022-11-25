富邦金明年股利 韓蔚廷：可供分配盈餘逾1100億

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（中央社記者謝方娪台北25日電）今年股債市況不佳，牽動金控股明年配息能力，富邦金總經理韓蔚廷表示，截至第3季底富邦金未分配盈餘約新台幣3900億元，扣除特別盈餘公積保留數2740億元，金控還有逾1100億元可供分配。

另因應今年股債齊跌導致壽險業淨值驟降，今年有6家壽險公司啟動金融資產重分類，韓蔚廷表示，主要同業大部分已啟動資產重分類，富邦人壽目前還在評估中，不排除進行小部分資產重分類可行性，不過要待董事會最後通過才算數，有比較確定的訊息會對外報告。

富邦金今天舉行第3季法人說明會，韓蔚廷會中表示，截至今年9月底止，金控未分配盈餘有高達3900億元，即使扣除特別盈餘公積保留數2740億元，還有超過1100億元未分配盈餘可供股利分配。

韓蔚廷表示，現在談股利政策有一點早，不過富邦金基本上希望維持穩定一致的股利政策，目前股利政策並沒有改變；針對明年股利發放，韓蔚廷強調了解股東期望，將綜合考量子公司股利上繳情形及業務發展需要，進行平衡建議，確切股利政策待明年董事會決定後再對外報告。

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至於富邦金甲種特別股明年4月將到重新定價期限，韓蔚廷表示，目前富邦金仍在評估中，分階段贖回或重新定價等各種選項都列入考量，考量目前金融市場波動較大，目前初步規劃是明年4月會先重新定價，再視市況評估是否分階段或待市場較穩定時贖回。

針對今年員工年終獎金，韓蔚廷回應，目前還沒談到年終獎金，不過金控下各子公司營運績效，今年度比較特別、各子公司差異大一點；年終獎金會視各子公司個別績效及個別員工績效進行整體評估，「目前還沒有確切數字，還在進行評估當中」。（編輯：楊凱翔）1111125