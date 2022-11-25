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泰鼎-KY太陽能方案啟動 明年減碳量逾2100噸

2022/11/25 18:19
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（中央社記者江明晏台北25日電）PCB大廠泰鼎-KY今天表示，「泰鼎太陽能方案」第一階段第一期工程已啟用，2023年起，泰鼎-KY太陽能光電系統總裝置容量將超過2700kW，每年預計可減少超過2100噸二氧化碳年排放量。

於泰國設廠的PCB大廠泰鼎-KY表示，「泰鼎太陽能方案」第一階段第一期工程於11月完成建置啟用，在泰國年平均日照近200天自然優勢條件下，泰鼎太陽能方案將為工廠提供綠色能源，帶來減碳效益。

泰鼎-KY指出，2023年起，泰鼎-KY太陽能光電系統總裝置容量將超過2700kW，每年預計可減少超過2100噸二氧化碳年排放量，今年下半年更調整計畫，鋪設範圍擴大至泰鼎各廠區。

泰鼎-KY說明，該方案第一階段自2021年12月動工，預計分3期於2024年完成建置。自2025年起第一階段完工後，預計太陽能光電系統總裝置容量將超過1萬1300kW，有望減少逾8500噸二氧化碳年排放量。

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而泰鼎太陽能方案第2階段則規劃自2025年開始建置，預計於2027年完成，屆時太陽能光電系統總裝置容量預計將超過2萬600kW，有望減少逾1萬5000噸二氧化碳年排放量。

泰鼎強調，旗下的泰國工廠自2001年成立，目前已有4座工廠，泰鼎2廠及泰鼎3廠為集團主要營運及行政中心；其中「泰鼎綠色專案（Apex GREEN Project）」所發展出的「泰鼎太陽能方案」及「泰鼎廢水循環再利用方案 （Apex Aqua Project）」從泰鼎2廠開始建置，期望未來發揮減碳及廢水循環再利用的效益。（編輯：蘇志宗）1111125

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泰鼎-KY
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