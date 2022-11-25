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世足賽吸睛 中華電雙平台流量屢創新高

2022/11/25 19:03
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（中央社記者江明晏台北25日電）2022 FIFA世界盃開踢，中華電MOD、Hami Video轉播64場世足賽事，迄今訂閱數和收視流量屢創新高，Hami Video連3日單日全站流量破千萬，MOD單日總瀏覽破560萬次。

2022 FIFA世界盃開踢，帶起全民瘋世足熱潮，中華電信今天發布新聞稿宣布，從開賽迄今，中華電信MOD、Hami Video訂閱數和收視流量屢創新高，Hami Video連3日單日全站流量破千萬，成功躍居iOS和Android免費APP下載排行第一名，MOD世足專區連續兩天總瀏覽次數達到560萬次，穩坐賽事轉播平台霸主。

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中華電強調，本屆世足另一個亮點是大秀觀賽視角科技功能，提供8個視角讓觀眾自由選擇，球賽期間MOD、Hami Video已有超過140萬人次使用多視角功能觀賽，其中「球星視角」為眾多球迷的首選，單場累積最高收視為22日阿根廷與沙烏地阿拉伯之戰，球迷透過「主隊球星視角」緊盯超級球星梅西，收視數字刷新紀錄。

此外， MOD獨家提供熱點回看功能，中華電信指出，每場進球精彩畫面受到最高關注，23日賽事日德大戰，藍武士逆轉的一球，成為目前流量最高的熱點，22日阿根廷首戰梅西12碼罰球得分則落在第二名，顯示球星與關鍵進球鏡頭依然是觀眾最愛的賽事看點。另外，3C迷最愛的世足AR轉播功能，可將3D互動球場投影在家中環境，以動畫效果即時呈現球員及對戰球隊戰況。（編輯：林興盟）1111125

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