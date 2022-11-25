富邦人壽：台股投資價值浮現 視市況擇機加碼

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（中央社記者謝方娪台北25日電）富邦人壽前3季實現股票資本利得高達新台幣592.82億元，台股投資報酬率達18.17%；富邦人壽觀察，現在台股投資價值開始浮現，對台股持審慎樂觀態度，將視市況擇機加碼。

富邦金今天舉行第3季法人說明會，針對子公司富邦產險防疫險理賠，富邦金投資人關係部資深協理王家慧說明，隨保單陸續到期，截至10月底防疫險累計有效保單減降至167.2萬件，累計前10月防疫險直接損失570億元，自留損失374億元。

王家慧指出，因BA.5疫情自9月起開始有比較嚴峻的發展，9月申請理賠顯著增加，9月及10月理賠案件占前10月案件高達一半。

富邦產險10月保戶確診率約落在35%，根據富邦產險目前初步評估，明年保戶確診率應會拉高至45%至50%；因11月7日起取消居家隔離政策，富邦產險預估未來賠付有機會減降，加上整波疫情高峰已過，目前確診率提高1個百分點，仍維持影響富邦產險自留損失10億元。

防疫險事件發生後，富邦產險進一步強化風控措施，王家慧表示，第一是建立即時風控機制，透過銷售量或風險因子變化進行即時管控；其次是新型態商品主要採取線上銷售模式，以提高整體管理效率；第三是全面盤點目前商品，針對產品結構及再保安排進行進一步強化。

富邦金總經理韓蔚廷表示，目前富邦產險沒有增資規劃，富邦金控也沒有增資規劃，不過會因應理賠流動性需求，針對內外部市場因素變化隨時評估，適度增加產險融資。

子公司富邦人壽方面，富邦人壽投資主管表示，目前通膨壓力已出現減緩跡象，貨幣緊縮政策可能近尾聲，雖然長端利率高點看起來已過，但可能維持高檔一段時間，因此未來投放仍會以長天期債券為主，把握市況將利率鎖在較高水準，有利提高長期收益率。

因應今年資本市場劇烈震盪，富邦人壽已相當程度減碼投資部位，尤其以股票部位最明顯，富邦人壽投資主管表示，上市櫃企業庫存去化應已到一段落，明年營運展望有機會逐步趨向正常化，「現在投資價值開始浮現了」，對股市持較審慎樂觀態度，將視市況擇機加碼。

該名主管說明，富邦人壽目前保持較高流動性，截至第3季底，富邦人壽現金部位相對充足、累積達2318億元，加上保費解約情形較預期好，保費現金流趨於穩定，均有助未來投資布建，富邦人壽將審慎樂觀操作市場。

富邦金法說會資料揭露，富邦人壽持有台股部位今年9月底降至3820億元，反映部位調整及市價波動影響；富邦人壽前3季實現股票資本利得高達592.82億元，台股投資報酬率18.17%。（編輯：林興盟）1111125