訊聯細胞CDMO訂單旺 加速再生醫療新藥開發

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）衛福部預告「再生醫療雙法」年底前排入審議，細胞治療備受矚目，國內第一家再生醫療、細胞治療上市櫃公司訊聯累計前3季細胞CDMO事業翻倍成長，訊聯看好細胞委託製造訂單續旺，預期營運將逐季走高。

訊聯總經理康清原表示，今年前3季細胞委託開發暨製造服務（CDMO）事業年成長112%，間質幹細胞（MSC）較去年同期成長20%；各事業營收累計到10月達新台幣7.98億元，年增3.77%。康清原預期隨著特管辦法細胞治療計畫接連獲核可，細胞委託製造訂單從各方湧進，營運將逐季走高。

康清原表示，訊聯至今已通過衛福部核准14件細胞治療計畫，包括免疫細胞癌症治療及幹細胞再生醫療，於再生醫療領域如慢性傷口、退化性關節炎最有代表性。訊聯自體脂肪幹細胞治療慢性傷口核可案，不僅是全台第一通過，獲准計畫也占全台8成，收案以糖尿病足潰瘍為大宗，再者為意外事故。

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康清原指出，針對國內350萬退化性關節炎人口，訊聯自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損的核可計畫也是全台最多，合作醫院區域從去年核准的一家快速擴增為7家，目前合作醫院包括新光醫院、萬芳醫院、童綜合醫院、台中榮民總醫院、中山附醫、員林宏仁醫院、大林慈濟醫院。

此外，訊聯在特管辦法慢性傷口、退化性關節炎累積的細胞治療成果，將交由訊聯集團培育的新公司「訊聯細胞智藥」接力，加速再生醫療新藥開發。（編輯：楊凱翔）1111128