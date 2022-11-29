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多項利多消息刺激 港股飆升906點

2022/11/29 16:48
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（中央社記者張謙香港29日電）香港恆生指數今天飆升906點或5.24%，收報18204點；分析師指出，多項利多因素刺激港股大升，包括北京進一步支持房地產市場、人民幣升值及防疫措施傳出正面訊息。

港股全日成交總額為港幣1667億元（約新台幣6601億元）。

中國證監會昨天宣布在股權融資方面調整優化5項措施，以支持房地產市場平穩健康發展，這被市場解讀為協助房地產公司擺脫債務危機的正面訊息。

此外，人民幣進一步升值，也對市場有利。

受上述兩項因素刺激，港股今早開盤後大幅上升，大陸房商、銀行股和新型經濟股表現俱佳，其中表現較好的大陸房地產公司，股價漲幅由6%至18%不等；銀行股也有2%至6%的漲幅。

新型經濟股也大幅反彈，其中阿里巴巴上升9%，騰訊上升5.8%。

中午收盤，恆指上升了600多點。

下午開盤後，中國國家衛生健康委員召開記者會，發言人米鋒提出封控管理要「快封快解、應解盡解」，以減少因疫情給群眾帶來的不便，又表示對群眾的合理訴求要及時回應和解決。

市場對衛健委的說法反應正面，進一步推升恆指。（編輯：張淑伶）1111129

#米鋒
#港股
#阿里巴巴
米鋒
20條亂象 中國官方藉記者會及評論收緊防疫口徑 上海疫情多區浮現 萬人一夜紅碼民眾怒層層加碼
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