經濟部組史瓦帝尼、南非產業考察團 尋求非洲商機

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（中央社記者鄭鴻達台北29日電）經濟部與台灣的無人機、食品加工、醫療器材、紡織成衣等企業代表組成產業合作考察團，在11月27日至12月4日前往史瓦帝尼、南非考察投資環境及產業現況，盼尋求在非洲的合作商機與夥伴。

經濟部發布新聞稿指出，此行產業合作考察團，除有台灣多個產業企業代表，也整併史瓦帝尼王家科技園區（ RSTP）專家訪視團進行考察，盼藉此尋求合作商機與夥伴、促進台史產業交流及技術合作，也提升RSTP單一窗口服務效能。

經濟部表示，此行安排多項活動，包括會晤史瓦帝尼商工暨貿易部長庫馬羅（Manqoba Khumalo）、資通訊暨科技部長席肯妮娑（Princess Sikhanyiso）。

此外，訪團也辦理投資說明會、實地參訪RSTP，以及安排無人機、資通訊、食品加工、紡織及醫材產業廠商媒合洽談等，並將前往南非，拜會南非投資主管機關及Bunengi Group集團，並參訪OR Tambo經濟特區與相關領域產業廠商等，以廣泛並深入考察南非產業環境。

經濟部表示，這次考察團，主要是回應經濟部長王美花在10月21日會晤史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世時，對方盼台灣協助發掘適合史國發展的產業，以建立產業鏈，並吸引台灣及國際投資。

經濟部表示，為善意迅速回應恩史瓦帝三世來訪，經濟部此次籌組產業考察團，除了協助台灣業者前往考察投資環境，誒能以史國作為拓展非洲大陸市場的重要據點。

經濟部也考量若在史國設立投資據點，其銷售主要為南非市場，而南非也是台灣在非洲的重要貿易夥伴，因此考察團將順訪南非，以增加參團業者拓展非洲市場的綜效。

經濟部表示，台灣、史瓦帝尼於2018年簽署「台史經濟合作協定（ECA）」後，根據統計，台史雙方貿易額從2017年至2021年成長達136%，尤其是史國對台出口成長達36倍。

經濟部表示，此外，史瓦帝尼為台灣在非洲的友邦，且是重要經貿夥伴，兩國邦誼已逾半個世紀，雙方除簽有ECA，也定期召開部長級經技合作會議、ECA聯合委員會議。（編輯：黃國倫）1111129