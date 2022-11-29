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瑞信台北證券分公司裁員 金管會證實配合集團縮編

2022/11/29 17:41（11/29 18:22 更新）
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金管會29日證實，瑞信台北證券分公司最近確實配合瑞信集團策略轉型計畫而縮減人員編制，不過目前公司營運並未受影響。（路透社）
金管會29日證實，瑞信台北證券分公司最近確實配合瑞信集團策略轉型計畫而縮減人員編制，不過目前公司營運並未受影響。（路透社）
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（中央社記者謝方娪台北29日電）瑞信台北證券分公司傳出裁員消息，金管會今天證實，瑞信台北證券分公司最近確實配合瑞信集團策略轉型計畫而縮減人員編制，不過目前公司營運並未受影響，金管會將持續關注後續發展。

日前瑞信集團（Credit Suisse）傳出財務面臨難題，近日再傳出瑞信台北證券分公司開始裁員，金管會證期局主秘黃厚銘今天在例行記者會證實，瑞信台北證券分公司最近配合瑞信集團策略轉型計畫，確實有縮減人員編制，金管會將持續關注瑞信集團策略轉型計畫的相關影響。

根據金管會證期局掌握，目前瑞信台北證券分公司總員工數為38人，經營業務包含證券經紀及期貨經紀業務，客戶均為法人，且以國內外機構投資人為主。

截至今年10月底止，瑞信台北證券分公司證券經紀市占率為1.445%，在專營證券商中排名第21名，外資券商中排名第6名；期貨經紀市占率則僅0.02%。

瑞信台北證券分公司10月底現金及約當現金合計達新台幣50.87億元，占公司總資產40.23%，前10月瑞信台北證券分公司自結稅前淨利5.48億元，自有資本適足率3259%，流動比率175%。

黃厚銘表示，瑞信台北證券分公司目前營運未受影響，金管會將持續關注公司財務及業務發展。（編輯：潘羿菁）1111129

#瑞信台北證券分公司
#金管會
#瑞信集團
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