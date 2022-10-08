瑞信是風暴開端？專家示警未來半年市場3大危機

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（中央社記者謝方娪台北8日電）外商瑞信集團近日盛傳財務危機，市場憂心成為下一個雷曼兄弟，金融業者及學者均指出，對市場而言這僅是開端，在各國加速升息潮下，景氣減緩、獲利空間縮減，殭屍企業或體質不佳金融機構將一一現形。

英國金融時報（Financial Times）日前披露，瑞士信貸集團（Credit Suisse）CDS有大幅攀升跡象，凸顯市場投資人的憂慮；儘管瑞信發布聲明強調財務穩健且流動性充足，市場仍高度關注瑞信可能爆發財務危機。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，目前瑞信尚未公布重整計畫內容，現階段市場對瑞信仍有疑慮，不過瑞信為瑞士前兩大銀行之一，有近乎大到不能倒的地位，必要時候瑞士政府應會出手幫忙，根據瑞信整體結構及流動性，有機會度過目前難關，不至於成為下一個雷曼兄弟。

不過，羅瑋及政治大學金融系教授殷乃平均直言，瑞信僅是風暴開端，真正有問題的可能還有其他金融機構或一般企業，隨各國央行加速升息列車，景氣減緩、獲利空間縮減下，類似案例將有增無減。

殷乃平認為，在此波全球升息衝擊中，瑞信是第一個受到較大傷害的金融機構，事實上和瑞信性質類似的金融機構應還有很多未爆彈尚未浮到檯面上；目前觀察，金融環境至少會繼續惡化到2023年，大家都在看，什麼時候隱藏在檯面下、體質不好的金融機構會撐不住而正式現形，投資人必須相當審慎。

羅瑋指出，不管哪個國家，包含美國在內，大概都已接近此波升息循環的尾端，美國聯準會（Fed）今年若再調升5碼（1碼為0.25個百分點），明年最多再1、2碼調整空間，升息帶來的壓力已近尾聲，未來半年有3大市場危機須關注。

最迫切的是歐洲面臨的能源通膨危機，讓廠商生產成本飆升過速，羅瑋說，最近許多歐洲製造商選擇停工或減產，加重供應鏈問題，近期美國通膨沒有原先預期下降得快，即是受到歐洲供應鏈影響。

羅瑋指出，歐洲作為全球重要經濟體，若無法順利度過能源通膨危機，衝擊的不僅是經濟面，也會波及金融機構對相關企業的放款或持有的債券，對全球經濟及金融市場殺傷力均會非常可觀。

全球面臨的第二大危機是美元過於強勢，新興市場資金持續外流，對新興市場國家造成巨大壓力，也迫使新興市場國家加劇輸入性通膨。

第三大危機是各國央行升息潮陸續收尾，殭屍企業開始逐漸暴露，投資配置上，羅瑋建議，高風險部位可盡量先實現獲利變現，保留現金流動性，靜待市場淘洗、殭屍企業現形，避免大意踩地雷。（編輯：潘羿菁）1111008