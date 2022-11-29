產險業喘口氣 股債回升10月淨值終止連7跌

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（中央社記者謝方娪台北29日電）股債回升，整體產險業10月底淨值止步連7個月下降，回升至新台幣784億元；另受防疫險損失影響，產險業連7個月出現稅前虧損，不過10月單月稅前虧損234億元，較9月虧損數收斂。

金管會今天公布保險業稅前損益及避險概況，受防疫險理賠風暴席捲，整體產險業自今年4月起月月呈現虧損，前10月稅前虧損合計1338億元，相較去年同期獲利214億元，一來一往就差了1552億元，續創史上同期最慘烈紀錄。

不過，雖然產險業已連7個月呈現虧損，10月產險業單月稅前虧損234億元，相較9月稅前虧損339億元，單月虧損數略有下降。

另一方面，10月底整體產險業淨值為784億元，雖仍較去年同期大減779億元、減幅近5成，不過相較9月底已呈現回升，單月淨值增加16億元，終止產險業先前淨值連7跌慘況。

今年受惠新台幣貶值，在完全不避險之下，產險業前10月累計兌換利益達46億元，經過避險後，仍有1.5億元匯兌利益。

產險主管指出，10月產險業淨值短暫回穩，主因股債市回升所致，「不過11月換匯市拉警報」，先前因新台幣貶值，有匯兌利益支撐獲利，11月新台幣急升，11月可能將翻轉局面、出現匯損。（編輯：楊凱翔）1111129