資料不全延期與數位巨擘對話？衛星公會：早已備好

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（中央社記者蘇思云台北29日電）新聞媒體與平台首場會議延期，衛星公會今天表示，對於沒準備好因此會議取消並延期的說法「一頭霧水」，都有準備好資料。數位部官員回應，要提前3天提供相關資料，截至昨天並未收到。

數位發展部原本規劃11月29日起為期2週，陸續召開4場會議，由文化部邀請紙媒、國家通訊傳播委員會（NCC）邀請廣電媒體，讓媒體代表跟Google與Meta代表對話溝通，希望先聚焦了解新聞產業共同的問題。不過，首場對話原本由Google與廣電媒體代表進行，但昨天臨時決議延期。

衛星廣播電視事業商業同業公會秘書長陳依玫表示，希望澄清兩點，第一，Google上次跟媒體的對話會議，公會本身並未受邀，也是事後間接得知有這場活動，沒有選擇缺席一事。

第二，對於沒準備好因此會議取消並延期的說法「一頭霧水」，公會理事會先前通過決議，且後續有做深度訪談彙整意見，相關資料有準備今天對話現場提供，但昨天中午突然被告知要延期。

數位部官員表示，先前會議就有決議，預定對話提前3天雙方要提出議題大綱等，數位部到昨天都沒收到，才會有此決定。如果溝通上有落差，數位部會跟共同舉辦部會一起做調整。

據了解，原訂今天舉行的媒體與平台對話將延後到12月中旬再舉行，其餘3場對話目前仍依原時間進行。第二場在12月2日由Google跟平面媒體對話，其他兩場在12月6日跟9日，由Meta分別跟廣電媒體與平面媒體對話。（編輯：潘羿菁）1111129