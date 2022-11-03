Google與新聞媒體對話 未觸及設置基金分潤等議題

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（中央社記者蘇思云台北3日電）國際平台與新聞媒體分潤議題持續發酵，Google今天邀請報業、電視台與網路媒體會商，與會人士轉述，會議重點為Google協助媒體轉型，至於業界關心的分潤機制，例如設置基金等，並未觸及，產業界解讀，目前為初步了解媒體想法。

Google今天下午舉行「台灣新聞倡議計畫：策略合作夥伴峰會」，Google台灣總經理林雅芳也出席，數位發展部、國家通訊傳播委員會（NCC）、文化部、美國在台協會（AIT）等代表與會。

相關人士表示，報業公會、雜誌公會、報業、新聞台與部分網路媒體都有代表參與，媒體代表約40多人參與。Google規劃提供媒體數位課程方案，另外也有教學如何透過Google數位工具產出新聞，也有媒體分享參與計畫的經驗。

與會人士指出，這次比較像是Google原有計畫的擴充版本，如何協助媒體業者在數位轉型過程中培力，比較不是提出全新的計畫。今天活動應該也是平台希望可以對新聞生態有幫助，雙方比較是透過活動後來做輕鬆的交流。

外傳Google今天本來有意提出基金模式的規劃，不過今天並未有媒體議價相關訊息。與會人士表示，無論未來媒體議價相關議題是透過哪個方式，建議平台可以積極向社會公布，雙方對話也可以更進入另一個新階段。

相關人士解讀，平台業者今天也是透過活動試水溫，希望進一步了解媒體意見，後續應該還會提出其他計畫。

行政院日前召集跨部會會議，決議1個月內邀集具代表性的多方利害關係人召開平等對談會議，協助大型跨境數位平台與台灣新聞業者進行交流對話。現階段則不排除立法或其他任何可行機制。（編輯：潘羿菁）1111103