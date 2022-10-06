公平會：財損不等於競爭損害 媒體議價須跨部會討論

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）平台科技巨擘的影響力愈來愈大，媒體議價議題日益受重視，公平會今天表達立場，直指財損不等於競爭損害，媒體議價議題牽涉多元面向，政府已成立跨部會小組進行討論。

公平會主委李鎂今天赴立法院經濟委員會進行業務報告，朝野立委均關注媒體議價議題。

國民黨立委呂玉玲詢問，公平會有無就數位廣告市場壟斷議題，掌握市場動態；李鎂回答，廣告當中的數位廣告，Google、Meta占比約達7至8成。

李鎂進一步指出，她認同新聞有價，近幾年媒體確實因為數位發展及轉型，導致廣告收入大量減少，但這涉及經濟、文化等面向，各國都針對此議題尋求解決方法，行政院已經成立跨部會小組，數位部長唐鳳昨天也說，行政院將跨部會討論，預計在1個月內會有比較清楚輪廓。

李鎂承諾公平會將在3個月內，彙整跨部會橫向溝通結果，提出報告。

公平會副主委陳志民補充，全世界都發生數位平台搶走媒體廣告收入的情形，而且災情慘重，但從競爭主管機關的立場來看，「財損不等於競爭損害」。

陳志民表示，公平會在意的是財損有多少比例來自於平台業者的不當競爭手段，假設平台濫用力量或採不公平行為，公平會當然責無旁貸。

國民黨立委謝衣鳯關切公平會與數位發展部如何在媒體議價的議題分工，陳志民解釋，數位部主要是事前管制及產業發展，公平會著墨事後市場競爭秩序的調整與維護，因此在媒體議價議題，也會依照上述原則進行部會分工。

謝衣鳯提醒，台灣本土業者對抗國際大型平台，仍有許多不對等之處，未來跨部會議題討論時，也必須將此納入考量。

李鎂表示，台灣是否要用新聞議價法，還是有其他更適合的處理方式，跨部會小組將進行討論，希望媒體與平台共存共榮。

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時代力量立委邱顯智則指出，英國、澳洲、日本、德國等國競爭法主管機關近年都已完成數位廣告市場調查，內容非常詳盡，公平會也應參照他國作法，並採同等高規格辦理，如日本公平會向2000家以上企業發出問券，回收300份，且辦理百位專家業者出席的聽證會，「要用力氣做這件事情」。

李鎂表示，公平會、NCC及文化部都有進行相關產業調查；至於民進黨立委賴瑞隆關切公平會今年3月對外公布數位經濟競爭政策白皮書初稿後，至今仍未核定，主因是各界提供非常多建議，現在還在整合調整階段，內容持續更新，預計今年底可以完成。（編輯：林淑媛）1111006