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媒體與數位平台議價 唐鳳：調查產業損失試算彌補金

2022/10/27 11:20（10/27 11:29 更新）
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數位發展部長唐鳳27日赴立法院交通委員會列席報告業務概況。中央社記者鄭清元攝 111年10月27日
數位發展部長唐鳳27日赴立法院交通委員會列席報告業務概況。中央社記者鄭清元攝 111年10月27日
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（中央社記者蘇思云台北27日電）數位部長唐鳳表示，媒體議價機制上電子媒體跟報業計算基準可能不同，目前文化部、NCC有做廣電與平面媒體的產業調查與損失試算，接下來可能試算彌補多少，也會參考國外相關作法。

立法院交通委員會今天邀數位發展部部長唐鳳列席業務報告並備質詢。國民黨立委洪孟楷關注後續媒體與數位平台分潤進度與規劃。

唐鳳表示，實際跨部會會議主持者是行政院政務委員吳政忠，數位部是主要幕僚，多方利害關係人就是要讓每一方知道新聞具備公益性。

唐鳳指出，議價可能要有計算機制、寫出相關參數，相關議題上會參考國外作法。電子為主的媒體與報業計算基準可能不同，文化部、國家通訊傳播委員會（NCC）也有在進行各自的產業調查，目前已做損失試算，接下來要試算可能彌補多少，一個月後對話平台要討論聚焦試算，確保大家都可以同意。

立委今天也提出臨時提案，要求數位部及相關部會一個月內參考國外現行分潤制度，先草擬合理、公平計價方案，以利雙方溝通順暢，以利達成媒體議價機制儘速啟動，數位部也同意提案。（編輯：潘羿菁）1111027

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