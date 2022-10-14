立委關注媒體議價法 唐鳳：民間學者版本可行性高

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數位部長唐鳳（前中）14日在立法院表示，看過媒體議價法草案學者版本，認為可行性高，10月底將進一步匯集部會意見；文化部長李永得（前左）及國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥（前右）則表態支持專法。中央社記者郭日曉攝 111年10月14日

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（中央社記者郭建伸台北14日電）立委關注媒體議價法草案，數位發展部長唐鳳今天在立法院表示，看過學者版本認為可行性高，月底將匯集部會意見，屆時有清楚輪廓；文化部長李永得及NCC主委陳耀祥表態支持專法，認為立法才有談判依據。

立法院今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委林楚茵質詢時關心數位部是否會端出媒體議價法草案。

唐鳳備詢表示，經過討論後有兩個重要原則，第一是新聞業對民主社會貢獻大，會聚焦在具有公益性質的新聞媒體。

唐鳳表示，國家通訊傳播委員會（NCC）及文化部於10月底時，將具體算出影音及平面廣告分潤益損，媒體議價法是討論選項之一。

林楚茵詢問，是否是10月底相關討論只是匯集意見，甚至是原地踏步。唐鳳表示「不會」，屆時將有清楚輪廓。

但林楚茵指出，根據數位部公布112年施政計畫中，多數都是硬體建設、政府發展、5G通訊，並沒有明確羅列媒體議價法草案；由於民間版已催生媒體議價法草案，詢問民間草案方向是否與政府規劃方向一致。

文化部長李永得表示，他認為新聞、內容有價，平台使用需付費，文化部百分百支持；因政府會介入相當角色，理論上應立法才有談判分潤依據，但政府也不能過度介入，哪些人有資格談判應由媒體提出，而非由政府定義，否則就變成政府管制媒體。

NCC主委陳耀祥表示，雖然媒體議價馬上就可以做，但有法律依據仍是最好的方法，政府的角色是建構程序及環境，有專法還是比較好。

唐鳳表示，看過學者版本後，認為可行性滿高，10月底將進一步匯集部會意見。（編輯：林興盟）1111014