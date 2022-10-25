更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭議員奔波38小時來台 感謝台灣相挺盼交流資安經驗
政治

烏克蘭議員奔波38小時來台 感謝台灣相挺盼交流資安經驗

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

聽奧保齡球 謝盛福、陳建豪男子雙人賽摘金
運動

聽奧保齡球 謝盛福、陳建豪男子雙人賽摘金

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍
運動

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
NCC
新聞專題
NCC1/300
首頁 / 產經

媒體議價跨部會會議 規劃1個月內召開對話平台

2022/10/25 21:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、蘇思云台北25日電）媒體議價跨部會會議今天傍晚舉行，知情官員指出，今天主要是相關部會交換進度，未實際討論後續是否要立專法，規劃1個月內再召開對話平台，讓產業利害關係人參與，促進產業對話。

外界關注台灣在媒體跟數位平台分潤相關進度，究竟是要效法澳洲，透過多階段協商與設計仲裁機制，還是採用基金模式等。數位發展部部長唐鳳日前在立法院答詢時表示，看過民間學者草案版本認為可行性高，後續將匯集部會意見；文化部長李永得及國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥表態支持專法，認為立法才有談判依據。

媒體議價相關的跨部會會議在今天傍晚舉行，由行政院政務委員吳政忠主持，包括數位部、文化部、NCC都有代表與會。

知情官員指出，今天會議主要是讓各部會交換進度，並未實際討論後續是否要立專法，將繼續保持各種機制，蒐集各界意見。

官員表示，數位部、文化部、NCC規劃1個月內再召開對話平台，主要讓產業利害關係人參與，以促進產業間對話，了解業者對於可能採用方式的看法等。（編輯：趙蔚蘭）1111025

吳政忠
國科會擘劃2035大戰略 科學技術白皮書年底公布 台灣科普環島列車啟動 國科會台鐵號召萬名學子響應
唐鳳
數位部開放申請遠距辦公 11月起至明年底試辦 唐鳳解析MIT新意涵 強調矽盾代表全世界信賴台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
數位部11月開放低軌衛星執照申請 新增國安條款