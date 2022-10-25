媒體議價跨部會會議 規劃1個月內召開對話平台

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（中央社記者賴于榛、蘇思云台北25日電）媒體議價跨部會會議今天傍晚舉行，知情官員指出，今天主要是相關部會交換進度，未實際討論後續是否要立專法，規劃1個月內再召開對話平台，讓產業利害關係人參與，促進產業對話。

外界關注台灣在媒體跟數位平台分潤相關進度，究竟是要效法澳洲，透過多階段協商與設計仲裁機制，還是採用基金模式等。數位發展部部長唐鳳日前在立法院答詢時表示，看過民間學者草案版本認為可行性高，後續將匯集部會意見；文化部長李永得及國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥表態支持專法，認為立法才有談判依據。

媒體議價相關的跨部會會議在今天傍晚舉行，由行政院政務委員吳政忠主持，包括數位部、文化部、NCC都有代表與會。

知情官員指出，今天會議主要是讓各部會交換進度，並未實際討論後續是否要立專法，將繼續保持各種機制，蒐集各界意見。

官員表示，數位部、文化部、NCC規劃1個月內再召開對話平台，主要讓產業利害關係人參與，以促進產業間對話，了解業者對於可能採用方式的看法等。（編輯：趙蔚蘭）1111025