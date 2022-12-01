外資買超159億元 敲進鴻海台積電、提款華航

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（中央社記者江明晏台北1日電）台股今天重登「萬五」關卡，外資買超159.09億元，除了分別敲進鴻海、台積電逾萬張，也因應避險需求買進反向ETF；並賣超華航、金融股和水泥鋼鐵族群。

美股飆漲，台股今天開盤躍上萬五，在台積電領軍衝鋒下，指數一度大漲逾270點，攻上15152.38點的波段高點，而後漲勢收斂，終場漲133.25點，收在15012.8點，保住久違的「萬五」關卡。

觀察三大法人動態，自營商賣超57.33億元，投信買超36.78億元，外資及陸資買超159.09億元；合計買超138.54億元。

根據證交所資料，外資買超第1名為元大台灣50反1，買超逾10萬張；其餘依序為富邦臺灣加權反1、鴻海、日月光投控、台積電、元大台灣50、力積電、國泰智能電動車、華邦電、群創。

資料顯示，外資雖然買超台股，分別敲進鴻海、台積電等權值股逾1.4萬張、1.1萬張，也因應避險需求，買進反向ETF。

外資賣超前10名個股，第1名為華航，賣超逾1.5萬張；其餘依序為台企銀、中信金、聯電、開發金、台泥、欣興、兆豐金、三商壽、中鋼；顯示外資出脫航空股、金融股，並調節原物料相關族群。（編輯：楊蘭軒）1111201