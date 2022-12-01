施崇棠：疫情重塑醫療 華碩將建構虛實整合系統

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（中央社記者吳家豪台北1日電）電腦品牌廠華碩董事長施崇棠今天表示，疫情重塑醫療系統樣貌，催生遠距醫療的重要性，華碩將積極建構「智慧醫療虛實整合系統」，發展下世代、跨醫院的智慧醫療應用。

施崇棠今天出席台灣醫療科技展「亞洲醫療科技創新論壇」，以Healthcare 4.0：The Way to Realize Future Care為題，說明華碩邁向「智慧醫療4.0」的階段成果與未來布局。

他說，智慧醫療已變成大趨勢（megatrend），在人們身上創造巨大影響力。在COVID-19疫情期間，許多大數據與人工智慧（AI）技術運用在疫苗開發，這場疫情確實加速全世界的數位轉型。

施崇棠表示，疫情重塑了醫療系統的樣貌，催生遠距醫療的重要性，華碩將積極建構「智慧醫療虛實整合系統」（Smart Healthcare CPS），發展下世代、跨醫院的智慧醫療數位基礎建設、智慧醫療數位平台及智慧醫療數位應用等3層架構。

施崇棠強調，華碩將落實精準醫療、虛擬照護及社區健康管理，打造更敏捷且更有韌性的醫療系統，讓數位科技有助於智慧醫療的發展，讓所有人受惠。

在12月1日至4日舉辦的台灣醫療科技展中，華碩展出多項產品應用，包括ASUS VivoWatch 5 AERO健康手環、手持式超音波解決方案、MH3281A臨床顯示器、EndoAim人工智慧內視鏡電腦輔助系統、醫療語音病歷記錄、遠距健康照護方案等，盼藉此促進台灣醫療院所數位轉型。

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以遠距健康照護方案為例，病患自主量測後，相關數據將透過雲端傳至醫院內系統，護理師不需進入病房即可監測、掌握病患狀況，若出現異常，醫師還能進行視訊看診，可減少醫護染疫風險，並有效降低護理人員每天12.5%工時。

近年來華碩專注於人工智慧前瞻演算法，輔助醫療場域診斷，提升作業效率。截至目前，華碩在全台共有超過20間醫院合作夥伴，其中關渡未來醫院為首家實際運用次世代醫療資訊系統所建構的雲端病歷醫院。（編輯：楊凱翔）1111201