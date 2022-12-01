六都11月移轉年減近3成 專家：房市短期難見榮景

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（中央社記者賴言曦台北1日電）六大都會區地政局公布的買賣移轉棟數資料顯示，六都11月交易量較10月成長8.6%，但跟去年同期相比衰退28.5%。房仲分析，交易量較10月小幅回溫主因是部分都會區出現交屋潮，但房市在買賣雙方持續觀望下，短期榮景難復見。

六都11月買賣移轉棟數共1萬8565棟、月增8.6%、年減28.5%。北台灣部分，台北市1999棟、月增3.8%、年減26.3%；新北市4238棟、月增10.0%、年減40.4%；桃園市3,724棟、月增21.5%、年減15.9%。

中南部方面，台中市4286棟、月增5.3%、年減10.0%；台南市1610棟、月減0.7%、年減27.7%；高雄市2708棟、月增5.7%、年減42.6%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，房市交易與登記約有1個月的時間差，因此11月買賣移轉棟數主要是反映10月至11月初的市況，雖然房市買氣降溫，民眾轉趨觀望保守，但這次主要是台北市、桃園市、台中市及高雄市部分區域出現交屋潮，讓買賣移轉棟數看跌不跌。

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不過整體來看，陳金萍認為，今年前10月交易量年減4.4%，前11月交易量年減幅度則已擴大至年減7%，預估在去年第4季市況熱絡的高基期下，今年全年建物買賣移轉棟數可能將會呈現6至10%的負成長，將是近3年來最低表現。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨則指出，全球經濟陷衰退危機，買方對於未來抱持觀望態度，但新案持續創高開價，建商期待遞延買盤，雖市場有零星小建案主動降開價，但沒有降價拋售潮，因此賣方認為通膨壓力下，不動產價值可期，不輕易讓利，買賣雙方缺乏共識下，短期榮景難復見。（編輯：楊蘭軒）1111201