拚iPhone機構件生產 富士康鄭州加工區祭全勤獎金

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海旗下富士康中國鄭州廠生產iPhone進展備受關注，繼製造iPhone的鄭州廠iDPBG事業群祭出一系列激勵政策後，生產iPhone機構件的iPEG鄭州加工區，除招募正式工外，也推出12月至明年1月全勤員工每月獎金上看人民幣1萬元的激勵政策。

富士康中國鄭州廠區日前受COVID-19疫情影響，大批員工離廠徒步返鄉，11月下旬鄭州廠區員工爆發抗爭且離職，由於蘋果iPhone 14 Pro系列主要在鄭州廠區製造，當地生產進展備受關注。

繼製造iPhone的鄭州廠iDPBG事業群（integrated Digital Product Business Group）日前祭出一系列招聘員工激勵政策後，iPEG（Integrate Product Enclosure Group）鄭州加工區也推出招募激勵政策。

根據微信公眾號日前訊息，iPEG鄭州加工區招募入職員工正式工外，並推出12月份全勤激勵獎金最高人民幣1萬元的政策，明年1月若有效出勤天數超過23天，全勤獎金最高人民幣1萬元，若出勤天數超過15天少於22天，月獎金也有人民幣5000元。

訊息也透露，相關激勵政策也適用富聯精密電子鄭州廠，根據資料，富聯精密鄭州廠成立於2010年7月，主要布局網路通訊設備、基地台以及相關零配件，是鴻海旗下工業富聯子公司。

根據資料，iPEG先前從事業處升級為事業群，2018年從原先富士康C次集團劃入A次集團，主要製造3C產品機構零組件。產業人士指出，iPEG也生產製造iPhone機構件。

不過多數外資預期，鄭州iPhone工廠生產已受到工人抗爭影響，其中歐系外資法人2日報告預期，蘋果下半年iPhone 14備貨量可能因此下修20%幅度、來到7600萬支。

歐系外資指出，高階版iPhone 14 Pro和Pro Max占下半年整體iPhone 14備貨量比重約62%，受到鄭州廠干擾影響，第4季iPhone 14 Pro和Pro Max可能短缺700萬支至1000萬支，需觀察鴻海集團在當地生產恢復速度，預期未來1至2個月可逐步解決鄭州廠產能不足問題。（編輯：翟思嘉）1111205