台積電領軍電子股上攻 指數重返萬五

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北5日電）台積電6日將在美國亞利桑那州廠舉行設備到場典禮，帶動電子股獲得資金青睞，加上中小型股有內資著墨，台股今天開高走高，攻上15000點大關。

截至10時30分，加權股價指數上漲91點、為15061點，成交值新台幣1264億元，台積電穩步向500元邁進，拉抬半導體族群成為盤面主流，生技股中，生華科拉出第2根漲停，大江也亮燈漲停，台康生創波段新高，美時漲勢不歇，吸引資金持續進駐，呈現個股輪動的態勢。

投顧業者分析，台股站穩在5日線14922點及10日線14789點之上，前波高點15152點已近在眼前，在量能增溫跡象下，年底前台股熱度明顯提升，加上新台幣匯率短線連4升，今天早盤延續升值態勢，也讓外資有持續回流動力，挹注台股資金活水。

分析師認為，目前正處上市櫃公司11月營收的公布期，業績、題材兼具的個股，近期股價將有表現機會，同時，由於時序漸近年底，市場開始聚焦集團、投信的作帳行情，相關個股有陸續發動的跡象，將可維繫台股熱度；不過，美國將公布消費者物價指數（CPI）與召開聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，宜提前防範國際股市震盪風險。（編輯：張均懋）1111205