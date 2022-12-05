群電第4季回歸產業淡季 前11月營收創同期新高

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）第4季筆電相關零組件進入傳統淡季，群光電能公布11月合併營收新台幣33.54億元，月增7.6%，年減10.7%；累計前11個月自結合併營收達380.36億元，年增2.6%，創同期歷史新高。

群電表示，2021年受到疫情、缺料、塞港等影響，造成去年第4季淡季不淡、營收更罕見優於第3季的盛況。今年隨著疫情趨緩、半導體缺料問題不再，第4季營運將回歸傳統淡季模式，因為基期墊高，第4季營收年對年的降幅將較為明顯，但累計今年前11月營收仍較去年同期增加，並續創同期新高。

獲利方面，群電指出，受惠匯率及產品組合，第4季獲利率有望優於去年同期，以全年來看獲利增幅將優於營收表現，2022年獲利可望再度挑戰歷史新高。

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展望明年，群電表示，雲端智能應用仍將扮演成長主力，預期200瓦以上的電競筆電電源、衛星通訊電源業務將穩健成長，加上2000瓦以上伺服器電源與智慧建築事業布局有成，可望為營收成長再添助力。

PC應用方面，由於過去兩年疫情帶動PC需求爆發性成長，疫情消退後短期內市場對PC產業的看法比較保守，但從歷史經驗來看，品牌業者在不景氣時更會將重心聚焦於產品升級，期望透過產品的創新與差異化，刺激新的消費者需求。群光電能將積極和客戶及供應鏈夥伴密切合作，共同推動高值或高效率電源供應器發展，持續優化產品組合，聚焦獲利的提升。（編輯：張均懋）1111205