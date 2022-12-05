工具機公會行文貿協 2024台灣TMTS展移師台北舉辦

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）台灣工具機暨零組件公會今天表示，近日已正式行文給外貿協會提出申請，於2024年移師台北南港展覽館舉辦台灣國際工具機展（TMTS）。

工具機公會下午透過新聞稿指出，為了拓展工具機產業增加外銷實績，工具機公會、貿協、機械公會已於今年初達成三方共識，往後單數年舉辦台北國際工具機展（TIMTOS），雙數年舉辦TMTS，台灣每年都有舉辦國際性的工具機展覽，提供各國買主方便規劃來台的採購計畫。

對此展覽規劃，工具機公會指出，各國公協會表示願互助合作、支持彼此展會平台，共同為全球製造產業服務，對於TMTS展樂觀其成，並表示願意組團台來參觀。

公會表示，日本、德國均是製造業大國，長期以來都有不同協會舉辦工具機展吸引各國買主，藉以提振國家整體經濟。近期，公會與國際各工具機產業及製造公協會交流，例如日本工作機械工業會（JMTBA）表示，期盼未來在減碳議題上能有更緊密合作。

公會也與德國工具機製造公會VDW針對通用機械技術介面UMATI（Universal Machine Technology Interface）標準，推廣開放式平台通訊統一架構（OPC UA）在工具機等機械設備應用，承諾將與歐洲各國一同聯手推動。

工具機公會表示，將持續與各國保持密切合作，代表台灣工具機產業發聲。公會將更用心籌備2024年TMTS展，結合外貿協會對國外買主的號召力，攜手為產業持續開拓商機。

台灣國際工具機展（TMTS）過往在台中舉辦，2020年因疫情取消實體展，2022年則首度攜手台北國際工具機展（TIMTOS），於台北南港展覽館舉行。（編輯：楊蘭軒）1111205