睽違4年 台積電12/10加州辦投資者日活動

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（中央社記者張建中新竹5日電）台積電今天公告，將於12月10日在美國加州舉辦投資者日（TSMC Investor Day）活動。這是台積電睽違4年，再度舉辦投資者日活動。

台積電指出，TSMC Investor Day會中將就10月13日法人說明會已公開的財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。

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台積電預期，第4季營收199至207億美元，季增約0.4%；毛利率59.5%至61.5%，營業利益率49%至51%，今年資本支出降至360億美元。長期美元營收年複合成長率15%至20%，毛利率53%以上。

因股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）大舉買進台積電美國存託憑證（ADR），外界關注相關人士是否會出席；此外，台積電預計6日舉行美國亞利桑那州廠首批機台設備到廠典禮，美國總統拜登（Joe Biden）將親自出席，使得台積電這次的TSMC Investor Day活動格外受到關注。（編輯：楊蘭軒）1111205