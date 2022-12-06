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中菲行11月營收25.23億元 前11月年增12.5%

2022/12/6 14:47
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（中央社記者賴言曦台北6日電）在海空運市場量價皆減下，貨攬業者中菲行公布今年11月自結集團營業額為新台幣25.23億元，年減43.2%；累計1至11月營業額385.21億元，年增12.5%。

中菲行今天透過新聞稿表示，中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台的競爭力，明確市場定位，透過數位行銷及價值服務吸引客戶，即便面對全球整體空運及海運市場面臨市場需求、價格下跌的挑戰，中菲行仍然保持相當的貨運量。

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中菲行指出，中菲行在重要的利基市場，透過戰略布局、基於差異化及區域化的超前部署，長期建立的實體通路發揮功效，在美國、加拿大、墨西哥、荷蘭、印度、中國、香港、越南、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、韓國、台灣的貨運量，皆保持相當的貨運量，沒有受到國際貨運市場下降太大的影響。

中菲行提到，長期建構的虚擬數位平台競爭力也發揮功效，透過資料庫雲端數據分析，充分瞭解客戶需求，並以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台，提供國際物流價值鏈的服務，利用RPA流程自動化軟體運用達到訊息一元化及數位化，強化操作效率及服務水準。（編輯：趙蔚蘭）1111206

#中菲行
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