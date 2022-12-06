AI影像與網通需求強 群光第4季營收估年增雙位數

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）群光電子11月合併營收新台幣96.44億元，月增2.7%。群光表示，雖然第4季筆電進入淡季，但受惠AI影像產品與網通產品需求持續強勁，預期第4季營收動能依舊可維持高檔，法人估單季營收年增雙位數可期。

群光累計前11月合併營收1071.82億元，已相當於2021年全年營收數字，年增10%。

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群光表示，AI影像產品今年營收成長亮眼，主要歸功於泰國廠生產效率提升，客戶需求強勁，以及IC料況紓緩所致。群光將AI影像技術應用在多元化的產品，主攻智慧家庭、視訊會議、智慧監控、運動攝影機、智慧醫療以及智能汽車等市場，大幅提升產品附加價值，增加營收成長動能。

法人認為，因AI影像產品需求強勁，群光影像產品營收可望成長兩成，而前11月營收已突破千億元，全年營收將續創歷史新高，成長高個位數。群光前3季每股獲利7.88元，營業利益率9.2%，均為歷史新高，在全年營收規模持續擴增下，法人看好群光今年獲利將繼續刷新紀錄，有機會首次賺回一個股本。（編輯：楊凱翔）1111206