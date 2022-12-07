台土無人機合作強弱互補 助台進入全球供應鏈

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經緯航太董事長羅正方（前排右3）及虎尾科技大學研發長楊授印（前排右4）日前赴土耳其航空協會大學交流。台土對於無人機的研究合作，有助台灣進入全球供應鏈。（楊授印提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年12月7日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡7日專電）台灣和土耳其人道救援方面搭擋數年，如今交流面更擴及無人機領域。虎科大及經緯航太等與土耳其產學界結合雙邊優勢合作，有助台灣進入全球供應鏈。土國學者指出，台灣半導體產業領先全球，對無人機技術至關重要。

虎尾科技大學、土耳其航空協會大學（University of the Turkish Aeronautical Association）、土耳其無人機企業Fly BVLOS Technology、雷虎科技、經緯航太11月簽訂產學研合作計畫，結合兩國專長，透過產業技術引導，學術研究發展與無人機跨領域人才培育等方式，提升台灣無人機技術發展。

經緯航太董事長羅正方近日赴土耳其交流，期間接受中央社訪問指出，台灣於晶片、精密製造、航太複合材料、電路板、人工智慧編碼工程等垂直鏈上具備各個重要元素。土耳其則在整合系統方面具多年經驗，當地廠商也多，台土各有所強。

他表示，雙邊發展有助台灣進入全球供應鏈，台灣工程師及業界也可透過雙邊合作平台，更快接觸到更多的相關資訊，甚至是國防或商業面向的實戰經驗。

虎科大於2020年起與土耳其無人機產學界往來，研發長楊授印說，台灣與土耳其需求不同，強弱互補，土耳其較需要仰賴台灣晶片及電池技術。虎科大有飛機系，也具備精密製造基礎，可以與土耳其鏈結，形成交流平台。雙邊將於2023年暑假起派師生交流。

他指出，平台成立的目的在於生產真正產品，並能推廣虎科大，讓更多有志青年入學並投入台灣無人機產業。

土耳其航空協會大學代理副校長席斯曼（Tahsin Cagri Sisman）日前赴台參觀，他觀察台灣的優勢在於無人直升機平台發展成熟，令他印象深刻，土耳其方面可能會從中受益，在農業應用面更是如此。除此之外，台灣在半導體產業和晶片研發方面領先全球，對無人機技術至關重要。

席斯曼是航太學者，他分析，土耳其無人機產業起步較早，甚至可以追溯到90年代後半。2000年代後，政府及私營企業都致力投入研發無人機技術，快速發展數個無人機平台，如今這些平台已被大規模使用，並根據用戶於研發流程方面的反饋，進行精進調整。

培育無人機人才方面，他指出，土耳其每年都有數千名學生投入競賽，參與無人機相關計畫，這類使無人機研究活動更普及的方式，或許可以供台灣參考。

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駐土耳其代表黃志揚表示，土耳其無人機技術與產業發展的確比台灣成熟，加上地緣政治與安全因素，土耳其過去頻繁參與鄰近地區的戰事及反恐打擊等行動，都有使用無人機的經驗。經過修正及提升，土國無人機的效能及性價比（CP值）確實在中東，中亞及高加索地區闖出名號，使得軍事行動有了不同策略，發揮不對稱戰力，甚至成為戰場情勢的改變者（Game Changer），成為全球矚目焦點。

他說，台灣能夠在產學方面與土耳其提升合作是一個雙贏局面，同時台灣在晶片、工具機及精密工業等強項藉著這樣的策略合作，也能進一步拓展台灣商機。台灣政府非常樂見也鼓勵這樣的發展，同時也準備好提供必要協助。（編輯：陳惠珍）1111207