光陽電動機車穩居亞軍 目標2024年摘下冠軍

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）光陽工業積極搶進電動機車市場，ionex繼日前一口氣推出6款新車迎接電動車世代，並將通路延伸至美式賣場後，今天再宣布全新資費方案，光陽董事長柯勝峯表示，第4季已坐穩亞軍，目標在2024年挑戰冠軍寶座。

柯勝峯表示，10月推出四大車系、六款新機種，引起市場廣大迴響，同時帶動11月銷售大爆發，銷量破品牌歷史新高，三度奪下電動機車市佔亞軍寶座，近期市場占有率更進一步拉高到逼近17%，知名美式賣場也從中選三款高規車款，提供會員獨家限時特惠。

柯勝峯表示，在市占規模逐步擴大後，推出優時省高哩程資費方案，針對換電的時間、費用不同需求的消費者推出適合的方案，希望進一步擴大市占率。他指出，光陽機車以後進者姿態進軍電動車市場，目前已坐穩第二名，目標是在2024年搶下冠軍寶座。

配合未來電動車機種及銷量增加，光陽將持續增加換電站，今年將超越2000座目標。

除了台灣市場外，包括東南亞、印度都是光陽鎖定的市場。至於中國大陸市場，鎖定高端市場為主，希望未來能占有一席之地。

針對晶片缺料問題，柯勝峯表示，目前供給還是不穩定，不少人認為2023第2季之後會舒緩，甚至反轉，但目前市況還不明朗，還看不到。（編輯：黃國倫）1111207