東陽前11月營收超越去年全年 持續布局電動車領域

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車零配件廠東陽今年前11月自結合併營收新台幣195.55億元，較去年同期166.84億元成長17.21%，已超越去年和前年全年營收。

法人表示，東陽持續布局電動車領域，北美最大保險公司擴大AM碰撞件給付，有助東陽在北美擴展AM事業。

東陽11月單月自結合併營收17.92億元，較10月17.93億元微減0.1%，比去年同期16.69億元增加7.36%。

東陽售後維修市場（AM）事業11月自結營收12.47億元，較去年同期成長16%，前11月自結累計營收137.05億元，較去年同期累計成長17%；原廠委託製造（OEM）事業11月自結營收5.45億元，前11月自結累計營收58.5億元，較去年同期累計成長18%。

東陽下午將參加券商舉辦法人論壇，在簡報資料中展望AM布局，東陽重申，增加步進百葉窗、風扇等產品線，持續介入改裝車市場，擴大中國大陸、印度及東歐市場；在OEM，發展包括儀表板、電鍍件及模具等高附加價值產品，深耕中國大陸和東南亞等市場。

東洋積極布局電動車領域，法人指出，東陽中國大陸轉投資公司富維東陽已增安徽合肥生產據點，主要供應中國大陸大眾汽車（Volkswagen，台灣稱福斯汽車）電動車訂單需求，預計明年10月量產；此外，富維東陽也設立上海分廠，切入特斯拉（Tesla）供應鏈。

觀察北美AM市場，法人表示，美國最大汽車保險公司State Farm擴大AM碰撞零件賠付，不僅6月在德州和奧克拉荷馬州營運，12月在美國其他39州也陸續展開作業，有助東陽AM事業擴展。

從產品營收比重來看，法人指出，AM產品占東陽總銷售比重約69%，OEM占比約31%，AM主要產品包括塑膠件、鈑金件、車燈等，東陽在全球AM塑膠件市占率達70%，在全球AM鈑金件市占率約35%。（編輯：趙蔚蘭）1111208