富士康鄭州廠iPhone產能回升 分析師：12月稼動率翻倍

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海集團中國富士康鄭州廠區勞工抗爭衝突平息，iPhone 14 Pro系列產能狀況備受關注，分析師預期，12月鄭州廠區稼動率可翻倍提升至60%，產能逐步爬坡修復。

富士康中國鄭州廠區日前受COVID-19疫情影響，大批員工離廠徒步返鄉，11月下旬鄭州廠區員工爆發抗爭且離職，由於蘋果iPhone 14 Pro系列主要在鄭州廠區製造，當地生產進展備受關注。

中國研調機構7日深夜在微信公眾號刊出天風國際證券分析師郭明錤分析富士康鄭州廠區產能恢復狀況。

郭明錤表示，目前鄭州廠區生產iPhone缺口超過1200萬支，11月以來關南（深圳觀瀾廠區）產能提升，彌補鄭州廠區產能。他指出，現在鄭州廠區員工人數已達到產能滿載時期的40%至50%，產能逐步爬坡修復，預期12月鄭州廠區整體產能利用率可提升至60%左右，稼動率可望翻倍。

至於富士康競爭對手立訊精密與和碩是否因此取得iPhone 14 Pro系列組裝代工轉單，郭明錤預估，立訊與和碩iPhone 14 Pro產能可能在明年2月才會出貨，目前都是產線驗證和送樣階段；他表示，立訊、和碩在iPhone 14 Pro出貨量沒有太多幫助，還是要看富士康產能提升狀況。

郭明錤下修第4季iPhone總出貨量至7600萬支，預估生產缺口約1000萬支，他表示，由於iPhone關鍵零組件出貨遞延，但明年上半年仍是季節性淡季，不排除明年上半年零組件有砍單狀況。

觀察蘋果在印度市場布局，郭明錤認為，未來2年至3年蘋果供應鏈在印度布局仍有待觀察，不過10年後蘋果相關供應鏈在印度完備可能性高，他指出，目前iPhone在中國大陸以外的組裝基地會鎖定在印度，初期產能滿足北美市場需求，以後印度iPhone生產占比可能提升至30%至40%。

路透社日前引述知情人士報導，富士康鄭州廠區產能逐步恢復，最快時間12月下旬至明年1月初左右可全面恢復生產。

歐系外資法人日前報告預期，蘋果下半年iPhone 14備貨量可能因此下修20%幅度、來到7600萬支。

歐系外資指出，受到鄭州廠干擾影響，第4季iPhone 14 Pro系列可能短缺700萬支至1000萬支，需觀察鴻海集團在當地生產恢復速度，預期未來1至2個月可逐步解決鄭州廠產能不足問題。（編輯：趙蔚蘭）1111208