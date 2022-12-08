財政部：考量地方發展 不宜廢印花稅娛樂稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北8日電）財政部次長李慶華今天表示，娛樂稅、印花稅為地方自治重要財源，稅收全數挹注地方建設及發展，鑑於廢除後替代財源的籌措仍有困難，為保留地方自籌財源與財政自主空間，並避免影響地方建設發展，目前不宜廢除。

娛樂稅、印花稅遭指不合時宜，包含立委溫玉霞、江永昌、郭國文、民眾黨及時代力量立法院黨團等，均有提案廢止，而有關兩者的存廢，近期各界也多有所討論。

立法院財政委員會今天召開「娛樂稅及印花稅稅制檢討」公聽會，邀請財政部次長李慶華、台北市稅捐稽徵處副處長管東海、中國科技大學講座教授曾巨威、政大財政學系教授羅光達，以及電影戲劇商業同業公會全國聯合會理事長廖偉銘、高爾夫球場事業協進會理事長黃美蘭等人與會。

李慶華表示，娛樂稅、印花稅為地方稅，為地方自治重要財源，其稅收全數挹注地方建設及發展。如果廢除，應先籌妥替代財源，鑑於替代財源的籌措仍有困難，為保留地方自籌財源與財政自主空間，並避免影響地方建設發展，娛樂稅、印花稅目前不宜廢除。

李慶華指出，隨著經濟環境的變遷及娛樂消費行為的變化，現行娛樂稅部分課稅項目及稅率或有檢討空間，考量各地方政府對於相關的檢討意見分歧，財政部將繼續蒐集各界意見，審慎研議，盼能獲致共識，兼顧租稅公平及地方財政。

黃美蘭指出，娛樂稅是過去政府為禁奢課徵的特別稅，但時至今日，看表演、電影、球賽及進行高爾夫運動，卻還被視為奢侈而課徵娛樂稅。高爾夫是政府重點發展的運動，但卻是國內唯一被課徵娛樂稅的運動項目，非常不公平，建議政府正視社會環境改變，改革稅捐不合理的現象。

廖偉銘表示，電影事業是國家大力扶植的產業，課徵娛樂稅不僅阻礙藝文產業發展，還讓實體藝文產業陷入不公平的競爭，難敵線上影音串流的興起，政府如果要促進電影藝術及文化發展，首要先廢除不合時宜的稅制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾巨威指出，印花稅現在是「食之無味，棄之可惜」，可以廢，但關鍵在於如何讓地方稅制提升。娛樂稅也可以廢，但必須要由地方政府決定。娛樂稅屬於特別消費稅，只要課稅目的明確，課徵對象與時俱進，可從「法定地方稅」轉型「特別地方稅」，為地方稅制開啟新頁。

羅光達表示，印花稅、娛樂稅確實有檢討的必要，兩者雖非中央政府主要的財政收入，卻是地方政府的穩定收入。說廢很容易，難的是如何找到替代財源，若由中央政府彌補，只是挖東牆補西牆，如果要調高營業稅，則要看政府考量。他認為相關的改革必須尊重地方政府的財政自主權。（編輯：謝佳珍）1111208