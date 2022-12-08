立委審預算案 關注用過核子燃料最終處置計畫辦理

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（中央社記者范正祥台北8日電）立法院經濟委員會今天審查112年度核能發電後端營運基金預算，多位立委關注「用過核子燃料最終處置計畫」辦理情形，凍結預算新台幣1000萬元，待經濟部向經濟委員會提出書面報告後始得動支。

立法院經濟委員會今天審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於經濟部主管經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金。

國民黨立委楊瓊瓔等人提案指出，經濟部核能發電後端營運基金112年度預算案，其中「用過核子燃料最終處置計畫」編列預算2億3328萬餘元，辦理精進地表及深地層特性評估技術，進行更精細的分析。

楊瓊瓔質疑，該計畫執行至今，是按計畫進度在花錢，而非按進度完成計畫目標。

另外，民進黨立委賴瑞隆等人提案，關切經濟部就最終處置計畫的選址規劃執行、溝通工作的具體作為及成效。

民進黨立委陳亭妃等人也有提案，提醒核能發電後端營運基金應積極協調原子能委員會加速有關高放射性廢棄物最終處置設施選址作業相關立法工作。

楊瓊瓔的提案原本主張刪除預算2億3328萬餘元，經與其他立委提案併案處理，協商同意凍結預算1000萬元，待經濟部向經濟委員會提出書面報告後始得動支。

列席經濟委員會的台電副總經理、核能發電後端營運基金執行秘書簡福添指出，相關計畫和芬蘭、瑞典、日本、國際能源總署（IEA）合作，是持續性的計畫。（編輯：翟思嘉）1111208