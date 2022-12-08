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中國放鬆防疫與美恐衰退多空交戰 亞股走勢分歧

2022/12/8 19:20
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（中央社香港8日綜合外電報導）亞洲股市今天走勢分歧，由於美國經濟有衰退之虞，同時中國已放鬆嚴格的防疫限制措施，使得市場情緒呈現兩極。

法新社報導，本月伊始各類股反彈走勢在本週遭遇阻力，因為市場日益擔心，美國聯邦準備理事會為使通膨自40年高點降溫而採取的行動將使經濟逆轉，並使企業獲利受損。

同時，儘管美國10月數據顯示，通膨似已降溫，因而使市場對聯準會放緩升息的希望轉濃，但因新增就業機會和服務業活動的數據優於預測，顯示官員尚須採取平抑物價的措施。

美股繼2日和5日下跌後，3大指數6日續挫，標準普爾指數一連第5天滑落；道瓊指數今天表現最佳，幾乎收在平盤。

亞股今天與美股頹勢連動，東京日經指數下挫111.97點或0.40%，以27574.43點作收；上海綜合指數小跌2.27點或0.07%，收在3197.35點；台北加權指數跌76.97點或0.53%，收14553.04點。雪梨、首爾、曼谷和雅加達全都收黑。

中國嚴格防疫政策鬆綁與美國的衰退疑慮形成多空交戰，香港恆生指數飆漲635.41點或3.38%，收在19450.23點；自10月底至今，漲幅已超過30%。

至於新加坡、孟買和威靈頓也都收高。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1111208

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