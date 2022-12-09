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富士康鄭州廠生產漸恢復 加工區解除閉環管理

2022/12/9 09:59
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）鴻海旗下中國富士康鄭州廠區勞工抗爭衝突平息，生產逐步恢復，根據微信公眾號8日訊息，富士康鄭州加工區解除閉環管理，iPEBG鄭州綜合保稅區在查驗48小時內有效核酸，員工即可復工。

在微信公眾號訊息中，富士康鄭州加工區仍要求閉環外的外住人員，深夜前須提供行程碼和健康碼，宿舍隔離人員須提供解除隔離證明以及行程碼和健康碼，員工進出廠區仍須全程佩戴N95口罩。

根據資料，iPEBG先前從事業處升級為事業群，2018年從原先富士康C次集團劃入A次集團並名為iPEBG事業群，主要製造3C產品機構零組件。產業人士指出，iPEBG也生產製造iPhone機構件。

微信公眾號日前訊息指iPEBG鄭州加工區除招募正式工外，也推出12月至明年1月全勤員工每月獎金上看人民幣1萬元的激勵政策。

天風國際證券分析師郭明錤日前分析，富士康鄭州廠區產能逐步爬坡修復，預期12月份鄭州廠區整體產能利用率可提升至60%左右，稼動率可望翻倍。（編輯：張均懋）1111209

#鄭州
#富士康
#iPEBG
郭明錤
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