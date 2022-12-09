壽險初年度保費拚逆轉 保發中心：明年有望重返兆元

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（中央社記者謝方娪台北9日電）壽險業前10月初年度保費僅新台幣6723.71億元，年減22.4%，全年恐探至少10年新低。展望2023年，保發中心估壽險業初年度保費將顯著成長、年增達2成至4成，有機會重返兆元大關。

保險事業發展中心今天舉行「2023經濟與保險發展論壇」，保發中心董事長桂先農在專題演講中表示，觀察壽險業2011至2022年初年度保費收入表現，2022年初年度保費明顯下滑，估全年僅達8000億元左右，將創至少近10年新低。

不過，桂先農提到，今年12月起新契約責任準備金利率提前調升，在低基期、保費調降帶動買氣及宣告利率上揚等因素影響下，預期2023年壽險業初年度保費成長可能性大於衰退，成長率估將落在20%至40%區間，意味初年度保費有機會重返兆元。

桂先農表示，根據2011年至2022年初年度保費數據，若從繳費年期推估，壽險業2023年續年度保費可能下滑10%至25%，呈現衰退；整體而言，在市況較佳情境下，保發中心推估2023年壽險業總保費收入有望成長8%，保守情境下，總保費收入將衰退8%。

過去10年壽險業資產規模持續擴張，2021年壽險業總資產規模已達33.3兆元，桂先農指出，支撐壽險業過去10年總資產規模成長的主因是保費收入挹注，但自2019年以來壽險業總保費收入陷入負成長，若衰退態勢持續，壽險業總資產規模成長速度將呈現減緩趨勢。

盤點影響壽險業6大因素，首先是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，桂先農表示，台灣累計確診數已突破總人口數3成，疫情提升民眾風險意識、及早從事醫療風險規劃，估有助壽險業保費收入成長。

第二和第三大影響因素是通膨及利率走勢，桂先農表示，利率除了牽動壽險業持有金融資產從未實現利益翻為虧損，也牽動壽險業銷售險種的保費占率變化；隨12月起新契約責準利率及宣告利率走高，預期2023年利變型壽險銷售可望獲得拉抬。

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第四是匯率變化，桂先農指出，9月底壽險業未避險部位達3.1兆元，若新台幣升值1%，影響數約為310億元，雖然9月底壽險業外匯價格變動準備金有2746億元，短期有抵禦匯率升值能力，但壽險業應居安思危，動態調節外匯價格變動準備金或增加避險比例。

第五是股價變動，桂先農分析，9月底壽險業國內外股票餘額為2兆元，股市變動達10%，未實現損益影響數約為2000億元，股票類資產波動度較債券類高，對壽險業淨值影響同樣不容小覷；第六項影響壽險業的重要因素，則是未來即將接軌的IFRS 17及ICS2.0新制。（編輯：潘羿菁）1111209