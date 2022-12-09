華航11月營收月減1.95% 估全球客運2024達疫情前水準

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（中央社記者賴言曦台北9日電）中華航空今天舉辦法說會，並公布11月營收新台幣122.6億元、月減1.95%、年減20.23%。展望後市，華航預估，全球客運市場將於2024年復甦至疫情前水準。

華航今天受邀參加中國信託證券舉辦的「2022年第4季前瞻論壇」，並公布11月營收。華航表示，11月客運收入為38.2億元、月增21.1%、年增664%，主因是受惠邊境解封、運能逐步恢復及市場需求轉強。

進一步觀察客運營運表現，華航表示，11月客運收入較去年同期增加近7倍，其中舊金山、洛杉磯、安大略及溫哥華增班策略奏效，同時恢復紐約直飛航線，讓北美地區成為相比10月，成長幅度最大的區域，東北亞地區也是拉升客運收入主力。

華航指出，今年前3季客運收入較去年同期成長 251.3%，以北美、東南亞、歐洲航線為主力，預估全球客運市場將於2024年復甦至2019年疫情前水準，惟亞太地區因解封較晚，預計在2025年回復；樂觀看好客運市場下，華航明年初將再增班3成，逐步恢復及開闢新航點。

貨運方面，華航說明，由於國際貨運需求部分重回海運，貨運收入為76.36億元，月減10.97%、年減45.81%；雖然受全球經濟疲弱影響，貨運市場漸趨向疫情前水準，但整體空運價格不似海運價格急遽衰退，較去年同期仍有支撐力。

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機隊及航線布局方面，華航指出，客運部分將持續引進新世代環保客機A321neo，明年預計交機2架，A321neo機隊屆時達12架，並陸續汰除A330-300及737-800客機。包括宿霧、峴港、清邁等東南亞航點將接力開航，同時增班東南亞航線，銜接歐美旅運需求，搶攻轉機客源，擴大航網效益。

貨運部分，華航指出，將持續引進777F全貨機，逐步汰換747-400F全貨機；增班邁阿密、阿姆斯特丹及東南亞航點，爭取專案包機、中長期客製化服務等商機。（編輯：楊蘭軒）1111209