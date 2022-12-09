長榮航11月營收128億元 疫情來新高

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（中央社記者賴言曦台北9日電）長榮航空公告11月合併營收新台幣128.06億元，創2020年2月、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來新高，年增11.61%；累計今年前11月合併營收達1233.89億、年增34.85%。

長榮航今天公布11月營收；受惠邊境政策逐步放寬，客運市場逐步回升，長榮航客運營收為56.81億元、年增1081.53%。長榮航表示，12月底前每週航班數已逾300班，接近疫情前的6成。預估明年隨著市場增溫，航班數將逐漸恢復至疫情前8成水準，運能則會超越疫情前2%。

貨運方面，長榮航表示，雖然運價向下收斂，但仍高於疫情前水準，11月貨運營收53.64億元。

觀察市場動態，長榮航指出，目前客運市場以歐洲線復甦最快，北美線也有顯著成長；東北亞及東南亞復甦較預期緩慢，但也能觀察到成長曲線上升的跡象。

長榮航在持續評估市場需求後，將陸續恢復各航線的運能，明年夏季班表將開闢台北－克拉克航線，滿足中轉需求，提升整體產品多樣性與競爭力。（編輯：楊蘭軒）1111209