統一FANG+ETF：AMD、Snowflake列成分股

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）統一投信宣布，根據尖牙指數（FANG+ Index）進行成分股調整，統一FANG+ETF成分股將跟著變動，剔除阿里巴巴及百度兩檔中概股，新增超微半導體（AMD）及雲端大數據軟體服務商Snowflake，16日盤後生效。

統一投信表示，指數公司ICE Data Indices編製的尖牙指數（FANG+ Index）最新成分股組合於12月9日美股盤後公布，這是指數採量化新規則後，首次進行成分股調整。新版成分股剔除阿里巴巴及百度兩檔中概股，新增半導體運算領先者AMD及跨平台的雲端大數據軟體服務商Snowflake。此次成份股調整預計於12月16日盤後生效，追蹤該指數的統一FANG+ ETF，也將緊隨指數調整投資組合。

根據尖牙指數新規則，所有成分股必須為美國註冊且在美交易所上市普通股，因此，本次調整剔除兩檔中概股阿里巴巴及百度。而Meta、蘋果、亞馬遜、微軟、網飛及Google（FAAMNG），這6檔個股為尖牙指數核心，固定不變。

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其餘4檔成分股以市值（權重35%）、日成交均值（35%）、股價營收比（15%）與近一年營收成長率（15%）進行量化篩選，依總評分排序。特斯拉及輝達因量化分數排序在前，仍在指數成分股之列，AMD及Snowflake也在量化挑選中脫穎而出，成為尖牙指數新成員。

統一FANG+ ETF基金經理人袁永騰表示，此次的成分股調整，使尖牙指數更能掌握未來成長趨勢產業，如電動車、雲端、AI與大數據等；提供未來科技關鍵大腦的半導體類股，比重於指數占比中顯著提高。（編輯：張均懋）1111212