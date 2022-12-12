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台酒：立陶宛特色水果酒 擬明年春節後開賣

2022/12/12 18:08
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（中央社記者張璦台北12日電）台酒公司今年初宣布購入遭中國拒收的立陶宛逾2萬瓶深色蘭姆酒，當時開賣掀起搶購潮。台酒進一步評估商機，現已與立陶宛方談妥，預計明年春節後將開賣7、8款立國特色水果酒，若台灣市場接受度高，會往長期合作方向規劃。

立陶宛與台灣關係深化並互設代表處，遭中國施壓，去年12月2萬多瓶由立陶宛MV Group Production（MV公司）生產的深色蘭姆酒被中國拒收，台灣菸酒公司今年1月初宣布全數轉購入台灣。

台酒先前表示，立陶宛深色蘭姆酒波上架均造成熱銷，將進一步評估新的合作商機，已請MV公司提供更多主力產品資訊，評估台灣市場接受度。

台酒高層今天透露最新進度，台酒與MV公司已談定合作案，這次不是以蘭姆酒為主，而是聚焦7、8款立陶宛當地特色水果等農產品釀造的酒飲，屬立國民眾平時聚餐常見選擇，台酒內部也已完成試喝、評估。

台酒高層指出，由於船期運輸關係，這批立陶宛特色酒飲預計明年春節後會開始對外販售，讓台灣民眾嚐鮮；目前通路包含大型量販店的「台灣、立陶宛友好專區」，若市場接受度高，會往長期合作方向規劃。

至於進貨規模，台酒高層表示，這次是正式合作，跟今年初轉購入的情況不同，因此數量會超過此前蘭姆酒的2萬多瓶，若市場反映好，會評估再進貨。

此外，中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日再暫停台灣一批水產品進口，9日又新增一批被禁的台灣產品，影響台酒原訂12月台灣啤酒出口訂單，全數暫停產製出口，金額約新台幣130萬元。

台酒高層表示，這批啤酒訂單原訂12月中旬出口，獲悉中國限令後，就暫停作業；酒液還在廠內、尚未裝罐也未出貨，因此沒有2個貨櫃台啤卡在碼頭一事。（編輯：）1111212

小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。

#台酒
#立陶宛
#台灣
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