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美通膨超乎預期引憂 亞股隨華爾街股市挫低

2022/12/12 18:43
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（中央社香港12日綜合外電報導）最新經濟數據顯示，美國通膨超乎預期，重創市場期待美國聯邦準備理事會（Fed）升息步伐將減緩的預期心理，拖累亞洲股市今天跟隨前一個交易日的華爾街股市頹勢挫跌。

繼最新數據顯示美國就業市場仍緊俏後，11月美國生產者物價指數（PPI）又超乎預期，意味著聯準會恐必須維持升息步伐。

聯準會本週將召開利率決策會議，投資人現在將目光轉向Fed會議前夕公布的消費者物價指數（CPI）。

美國10月CPI低於預期激勵股市反彈上漲，儘管衰退疑慮徘徊不去，市場投資人看好升息循環將縮短。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示，本週重要的CPI數據公布和聯準會決策會議召開前，市場充斥著不祥的預感。

「整體通膨雖持續下滑，但PPI超乎預期，意味著通膨固然可能滑降，但滑降幅度多少仍不定。」

英國央行、歐洲央行，以及其他多國央行也將在本週召開政策會議。

華爾街三大指數9日皆挫跌，亞洲股市今天隨著美股頹勢下跌，其中香港恆生指數跌幅最大，領跌亞股。

恆生指數收跌2.2%，來到19463.63點。上海綜合股價指數收跌0.9%，來到3179.04點。日經指數收跌0.2%，來到27842.33點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、新加坡、威靈頓股市皆收跌。雅加達和馬尼拉股市則微幅收高。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111212

#聯準會
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