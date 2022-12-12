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Arm高層訪台 與台北、新竹供應鏈夥伴有約

2022/12/12 20:24（12/12 20:43 更新）
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矽智財（IP）廠安謀（Arm）策略暨行銷執行副總裁亨利（左）7日出席台積電亞利桑那州鳳凰城晶圓廠移機典禮。（圖取自twitter.com/drewhenry）
矽智財（IP）廠安謀（Arm）策略暨行銷執行副總裁亨利（左）7日出席台積電亞利桑那州鳳凰城晶圓廠移機典禮。（圖取自twitter.com/drewhenry）
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（中央社記者張建中新竹12日電）矽智財（IP）廠安謀（Arm）策略暨行銷執行副總裁亨利（Drew Henry）近日來台，他今天向媒體表示，此行將與台灣供應鏈夥伴會面。

亨利說，他在疫情前經常造訪台灣，台灣在產業供應鏈扮演很重要的角色，這次來台將與台北、新竹的產業鏈合作夥伴會面。

亨利表示，Arm過去幾年積極分散產品組合，不受單一產業需求下滑影響。他說，隨著各種裝置運算需求提升，複雜度提高，不能只倚賴先進製程，還要透過很多種方式迎接挑戰，Arm將會協助客戶。

台積電美國亞利桑那州廠日前舉行移機典禮，亨利說，他也受邀參加。至於台積電創辦人張忠謀致詞時提到全球化及自由貿易幾乎已死，亨利表示，現在全球半導體產業的遊戲規則已改變，不過，Arm會在符合國際規範上，持續協助客戶技術更精進，商業模式不會改變。（編輯：楊凱翔）1111212

#亨利
#Arm
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