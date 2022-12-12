綠能目標拉警報？經部：全力推動2025占比達15%

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（中央社記者曾智怡台北12日電）媒體報導再生能源進度連續多年未達標，2025年再生能源發電恐僅占11%；經濟部表示，持續與民間量能全力開發再生能源，包含離岸風電、太陽光電、地熱等，以達成2025年再生能源發電占比15%，並於隔年10月起占比20%目標。

媒體今天報導，再生能源設置進度連續多年未達標，2025年能源轉型拉警報，中央大學講座教授梁啟源表示，2025年再生能源不僅達不到20%，且依目前建置速度推估，再生能源發電占比在2025年恐僅11%，遠不如政府最新宣稱的15%，能源政策應重新檢討，才能滿足企業與民生需求。

經濟部透過新聞稿表示，近年台灣大力推廣再生能源，太陽光電部分，今年雖因疫情影響推動狀況，年度設置量仍較歷年增加；目前統計截至11月累計裝置容量已達9.25GW，較2016年的1.245GW增加643%，預計年底前模組鋪設可達到2.5GW，累積達10.2GW以上。

離岸風電部分，今年度上半年受疫情影響，下半年則因氣候因素導致施工難度相對高，但風場施工團隊仍全力以赴，朝達成年度目標努力；後續政府將繼續與民間合作，多元推動國內再生能源開發工作，例如2025年達成太陽光電20GW、離岸風電5.6GW，並開發具潛力的地熱量能，透過法規鬆綁及費率支持民間投入等，於2025年將再生能源占比提高至15%。

後續再透過擴大太陽光電設置量至3GW、台電公司推動生質能500MW及離岸風電提前至9月併網等精進措施，規劃於2026年10月起達成再生能源發電占比20%目標。

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有關學者建議讓既有核電廠延役，經濟部表示，應正視核能發展在台灣面臨的現實狀況，包含核四重啟經公投後並未獲民眾支持、核二燃料池已滿且遭遇地方政府反對後續乾儲規劃、核三遭遇地方反對延役等狀況，加上考量台灣地狹人稠且位處地震帶上，不易尋找可行的最終處置場址等因素，導致核能在台灣實無永續發展的可行性。

經濟部強調，為確保供電穩定，政府已採取穩健作法，規劃核能機組於運轉壽齡達40年時如期除役，並擴大推動再生能源建置及淨潔燃氣燃發電搭配其發電特性；另在電網端及系統端部分，台電公司已於今年9月公布「強化電網韌性建設計畫」，未來將積極執行，在全力維持供電穩定同時，為2050淨零排放目標打下基礎。（編輯：楊凱翔）1111212